По его словам, Украина может защитить свою государственность.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не боится российской агрессии.

Читайте такжеКравчук назвал главное условие для дальнейших переговоров с Россией в ТКГТакое заявление он сделал во время пресс-конференции министров иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии и Литвы.

По его словам, Украина достаточно сильна и имеет надежных друзей для того, чтобы защитить свою государственность.

"Не дождетесь, мы не боимся", - сказал Кулеба.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Людмила Жерновская