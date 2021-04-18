Россия пытается "остановить процесс возможного открытия для Украины дверей в НАТО", сказал глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Россия использует стягивание войск к границе Украины для того, чтобы не допустить предоставления ей плана действий по членству в НАТО.

Читайте такжеВ сеть попали спутниковые снимки военного лагеря РФ в оккупированном КрымуОб этом глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил TVP Info.

По его словам, Украина прилагала усилия для того, чтобы на следующем саммите НАТО получить план действий по членству.

"Так же было в 2008 году с Грузией и Украиной. Именно тогда, в связи с этой ситуацией, напряженность между Россией и Грузией возросла, и это закончилось войной", - отметил Щерский.

По его мнению, Россия пытается "остановить процесс возможного открытия для Украины дверей в НАТО".

"Отсюда и акция, которая состоялась на восточной границе Украины. Россия использует армию в политических целях, чтобы сегодня оказать давление на Украину", - подчеркнул он.

Глава Канцелярии президента Польши подчеркнул, что такая ситуация легко может выйти из-под контроля.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений через стягивание своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Людмила Жерновская