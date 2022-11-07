8 ноября в США завершатся выборы в Конгресс. Если посмотреть на рейтинги и опросы, то с большой долей вероятности контроль над обеими палатами Конгресса получат республиканцы, а Джо Байден превратится в так называемую хромую утку. Ему будет гораздо сложнее проводить свои инициативы и получать финансирование своих программ.

Более того, в американских СМИ пишут о том, что Дональд Трамп уже ведет кампанию со своими сторонниками в Республиканской партии о том, чтобы объявить Байдену импичмент. Естественно, перевеса в 2/3 голосов, необходимых для этого в Сенате, республиканцы по результатам выборов не получат. Поэтому реальной угрозы импичмента нет.

Для Украины итоги выборов в США будут иметь важное значение и, скорее всего, негативное

Но в нижней палате, если они получат простое большинство, такое в перспективе возможно. И тут цель - личная месть Трампа демократам и Байдену за то, что самому Трампу в Нижней палате Конгресса дважды объявляли импичмент. Но, скорее всего, это произойдет ближе к президентским выборам и будет зависеть от количества сторонников Трампа в Конгрессе.

Однозначно можно утверждать, что в США уже послезавтра фактически начнется президентская гонка - 2024. Американские СМИ сообщают, что, скорее всего, уже 14 ноября Трамп объявит о своем намерении баллотироваться в президенты.

Для Украины итоги выборов в США будут иметь важное значение и, скорее всего, негативное. Поскольку и сам Трамп, и его сторонники в Конгрессе выступают за сокращение военной и финансовой помощи Украине и налаживание отношений с Россией.

Именно поэтому демократы хотят утвердить пакет финансовой помощи Украине в размере 50 млрд на 2023 год до конца года, пока будет действовать нынешний состав Конгресса. В свои полномочия новоизбранные конгрессмены и сенаторы вступят в январе 2023-го года.

В целом, американская политическая повестка будет все больше смещаться на внутренние проблемы США, а на внешней арене к противостоянию, в первую очередь с Китаем, но не с РФ.

После президентских выборов 2020-го США стояли на пороге гражданского противостояния. Но тогда в Республиканской партии сторонников Трампа было гораздо меньше, чем сейчас. И желание Трампа не признавать результаты выборов было отвернуто. Как он ни старался. Но среди тех, кто баллотируется в Конгресс от республиканцев сейчас, гораздо больше тех, кто не признает результаты выборов 2020-го (по проведенному летом исследованию - около 50%).

Для Украины крайне будет важно, чтобы Конгресс успел проголосовать за финансирование нашей помощи в этом году. Хотя, в любом случае, есть еще уже утвержденная программа по Ленд-лизу, которая дает право Байдену оказывать помощь без одобрения Конгресса

Однозначно США вступают в полосу внутренней политической турбулентности. У демократов есть еще один "козырь в рукаве" - судебные дела против Трампа по неуплате налогов принадлежащих ему фирм и фондов (они рассматриваются в Нью-Йорке, где демократы традиционно удерживают власть на всех уровнях, в том числе на судебном). Но этот "козырь" они используют, когда дела будут уже совсем плохи.

Для Украины крайне будет важно, чтобы Конгресс успел проголосовать за финансирование нашей помощи в этом году. Хотя, в любом случае, есть еще уже утвержденная программа по Ленд-лизу, которая дает право Байдену оказывать помощь без одобрения Конгресса. Это уже "козырь в рукаве" для нас, о котором демократы позаботились еще в апреле. Поэтому для Украины не все печально.

Максим Яли, кандидат политических наук, профессор Национального авиационного университета, член-корреспондент Академии политических наук Украины