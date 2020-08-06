Суд изменил меру пресечения активисту Стерненко

Активисту запрещено покидать место жительства с 21:00 до 6:00 следующих суток.

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко с круглосуточного на ночной домашний арест.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынесла следственный судья Марина Антонюк.

Судья отказала в удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения на личное обязательство и частично удовлетворила ходатайство прокурора о продлении домашнего ареста на 2 месяца, изменив меру пресечения на ночной домашний арест.

Так, Стерненко запрещено покидать место жительства с 21:00 до 6:00 следующих суток.

Кроме того, ему запрещено выезжать за пределы Киева без разрешения прокурора, следователя или суда.

Мера пресечения действует до 21 сентября.

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Справка УНИАН. В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших - Ивана Кузнецова.

7 апреля 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко, который смертельно ранил нападавшего, будет предъявлено в любом случае.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. По данным СБУ, экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко нападавшего на него Кузнецова.

15 июня Шевченковский райсуд применил к Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

3 июля Киевский апелляционный суд оставил Стерненко под круглосуточным домашним арестом. Коллегия судей вынесла определение, которым отказала в удовлетворении ходатайства адвокатов Стерненко об изменении ему меры пресечения на более мягкую, в частности, отпустить на поруки более 50 человек.

30 июля Шевченковский райсуд Киева до 11 августа ограничил срок ознакомления с материалами дела Стерненко и его адвокатов.

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