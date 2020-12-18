Активисту запрещено покидать место проживания в Киеве с 21:00 до 6:00.

В Одессе суд отправил под ночной домашний арест активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве напавшего на него Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей Приморского райсуда Одессы.

Согласно определению, Стерненко запрещено покидать место проживания в Киеве с 21:00 до 6:00.

На него также возложены следующие обязанности: уведомлять суд об изменении места проживания, прибывать к следователю, в суд по первому требованию и др.

17 декабря Стерненко сообщил, что прокурор 18 декабря будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд над Стерненко

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. По этим фактам открыты производства, в которых Стерненко выступает в качестве потерпевшего.

Также СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших на него - Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. По данным СБУ, экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве Стерненко Кузнецова.

По решению суда Стерненко до 21 сентября находился под ночным домашним арестом. 13 августа ему вручили обвинительный акт.

24 сентября в Приморском райсуде Одессы состоялось первое подготовительное заседании по делу Стерненко.

29 сентября суд снова отправил Стерненко под ночной домашний арест.

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Автор: Антонина Доломанжи