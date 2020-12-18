Стерненко - активиста отправили под ночной домашний арест / фото УНИАН

В Одессе суд отправил под ночной домашний арест активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве напавшего на него Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей Приморского райсуда Одессы.

Согласно определению, Стерненко запрещено покидать место проживания в Киеве с 21:00 до 6:00.

На него также возложены следующие обязанности: уведомлять суд об изменении места проживания, прибывать к следователю, в суд по первому требованию и др.

17 декабря Стерненко сообщил, что прокурор 18 декабря будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд над Стерненко

  • В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. По этим фактам открыты производства, в которых Стерненко выступает в качестве потерпевшего.

  • Также СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших на него - Кузнецова.

  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. По данным СБУ, экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве Стерненко Кузнецова.

  • По решению суда Стерненко до 21 сентября находился под ночным домашним арестом. 13 августа ему вручили обвинительный акт.

  • 24 сентября в Приморском райсуде Одессы состоялось первое подготовительное заседании по делу Стерненко.

  • 29 сентября суд снова отправил Стерненко под ночной домашний арест.

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Автор: Антонина Доломанжи