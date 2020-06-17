Степанов доложит на комитете ВР о концепции продолжения медреформы и выполнении обязательств перед МВФ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в среду, 17 июня, примет участие в заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, на котором доложит депутатам о стратегических планах Минздрава по корректировке второго этапа медицинской реформы и выполнении связанных с этим обязательств перед МВФ, сообщает РБК-Украина.

Заседание запланировано на 16.00 и состоится в формате видеоконференции. Кроме народных депутатов и министра Степанова, в нем примут участие представители международных партнеров Украины.

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В соответствии с Меморандумом МВФ по программе Stand-by, Украина взяла на себя обязательство продолжить трансформацию медицинских учреждений и реформу системы здравоохранения. В частности, украинское правительство должно продолжить реформу через расширение нового механизма финансирования вторичной и специализированной помощи.

Ранее о необходимости более решительных действий в реформировании медицинской отрасли заявил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили. "Попытки частично менять ничего не приносят. Попытки реанимировать старые, совковые реформы не работают. Перестроить старую систему невозможно. Ее надо полностью изменить", - сказал он в эфире канала 1+1.

По мнению министра Максима Степанова, главной целью медицинской реформы должна быть качественная и доступная медицина.

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