Спикер парламента раскрыл подробности относительно обращения президента во время встречи со студентами Украинской академии лидерства.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявляет, что в обращении президента Украины Владимира Зеленского к парламенту речь пойдет и о вопросах, связанных с молодежью.

Как сообщается на сайте парламента, об этом спикер сказал во время встречи со студентами Украинской академии лидерства.

"Для нас четко понятна система приоритетов молодежи. Они должны чувствовать реальную государственную поддержку обеспечения жильем, занятости и предпринимательства, образования, культуры, туризма, оздоровления и отдыха, физической культуры и спорта", – сказал Стефанчук.

Он анонсировал обращение 1 декабря президента Украины к народу. По словам председателя ВР, выступление Зеленского, в частности, будет касаться и вопросов, связанных с молодежью.

Напомним, 23 ноября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии УНИАН подтвердил, что глава государства 1 декабря выступит с обращением к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Да, обращение в парламент относительно положения вещей внутри страны и нашего положения на международной арене действительно запланировано", – отметил Никифоров.

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Автор: Таня Поляковская