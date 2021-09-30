Первый вице-спикер заявил, что выполнить регламент на 100% практически невозможно.

При этой каденции Верховной Рады не было принято ни одного закона в полном соответствии с регламентом.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью LB.ua, комментируя скандал вокруг нарушений регламента при голосовании закона об олигархах.

"Возвращаясь к Регламенту, честно вам скажу, в этой Верховной Раде, я боюсь ошибиться, но, мне кажется, не был принят ни один закон Украины, в полном соответствии с Регламентом Верховной Рады. Ни одного. Объясню. Каждый закон принимается в целом с технико-юридическими правками. Второе - у нас есть правки, которые не/учитываются, а есть, которые учитываются частично или редакционно", - сказал Стефанчук.

По его словам, любое принятие решений в парламенте основано на "определенной системе компромиссов".

"Выполнить Регламент Верховной Рады на 100%, не скажу, что невозможно, но практически невозможно", - считает Стефанчук.

При этом первый вице-спикер убеждает, что при принятии законопроекта об олигархах нарушений регламента не было.

Читайте такжеУ Зеленского объяснили, как украинцы почувствуют на себе закон об олигархах

"Вы апеллируете к статье 120, части 1. Читаю вам: "Во время рассмотрения законопроекта во втором чтении проводится рассмотрение каждой статьи в порядке нумерации, в предложенной редакции, если не принято решение о рассмотрении этого законопроекта в ином порядке, в соответствии со статьей 119-й". А у нас было принято решение, согласно ст. 119, поэтому мы пошли по ст. 119-й, а не по статье 120-й. Это очень сложное решение, мы его должны понять. Когда вводится новая процедура - ее никто не любит. Вопрос о том, что крупные законопроекты для того, чтобы избежать спама, могут идти по такой процедуре, возникал в Верховной Раде давно. Не только этого созыва", - сказал Стефанчук, отвечая на реплику относительно права народного депутата объявить свою поправку в соответствии с Регламентом.

Он отметил, что решение о рассмотрении законопроекта об олигархах по "упрощенной" процедуре принималось на заседание фракции "Слуга народа".

"На фракции "Слуга народа" было принято решение, что они поддерживают процедуру "45-я через 119-ю"", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что поправка Дмитрия Разумкова по НАПК не голосовалась.

"Перечень поправок есть, он четкий и понятный. Кроме этого, как голосует Верховная Рада, чтобы не происходило манипуляций: есть нас так называемая таблица ко второму чтению, на голосование законопроект ставится в редакции, подготовленной комитетом. А это значит, что мы открываем последнюю колонку таблицы, и все, что там учтено, попадет в тело закона. Зал голосовал за последнюю редакцию таблицы", - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, согласно сравнительной таблице, ко второму чтению законопроекта об олигархах поправкой №398, автором которой является, в том числе и Разумков, предлагалось установить, что решение о признании лица олигархом принимается главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по обращению комиссии по вопросам противодействия чрезмерному влиянию лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.

Законопроект об олигархах

23 сентября, Верховная Рада приняла президентский законопроект об олигархах (№5599). За это решение проголосовали 279 народных депутатов из 379, зарегистрированных в сессионном зале. Законопроект рассматривали по спецпроцедуре, то есть рассмотрели лишь 13 поправок из 1270 представленных. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления его в силу. Он теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Законом определено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Читайте также"Точка выбора пройдена": Данилов прокомментировал принятие закона о деолигархизации

После голосования стало известно, что при принятии закона об олигархах возникла юридическая коллизия, из-за которой за него нужно будет голосовать еще раз. Учли одновременно три (396, 398, 406) поправки, противоречащие друг другу.

24 сентября в ВР было зарегистрировано 12 проектов постановлений, которые предлагают отменить решение ВР о принятии этого закона, тем самым блокируя возможность его подписания. Авторами 11-ти из них являются представители фракции "Европейская солидарность", а 12-й - представители "Оппозиционной платформы - За жизнь". Как известно, пока такие проекты постановлений не будут рассмотрены и отклонены парламентом, закон, которого они касаются, не может быть подписан председателем парламента и передан на подпись президенту.

10 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что предлагает прислать законопроект об олигархах для получения заключения Венецианской комиссии уже после принятия его в целом как закона.

Ранее в эфире программы "Свобода слова" председатель ВР Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил этот проект закона в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

Автор: Александр Топчий