По словам первого заместителя председателя ВР, половина депутатов находятся в сессионном зале без масок.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук призывает штрафовать депутатов за игнорирование масочного режима в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству он отметил, что в зале «50% лиц не в масках».

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«Я в двадцатый раз хочу обратиться к МВД: уважаемые коллеги, давайте все-таки найдем возможность применить ответственность, равную для всех, в том числе и для народных депутатов», - сказал депутат.

Он отметил, что необходимо найти возможность, чтобы оштрафовать народных депутатов за неносение маски в сессионном зале, и «это повысит уровень их сознания и переживания за общее дело в стране, а также пополнит государственный бюджет Украины».

«Давайте лучше будем носить маски, чтобы, упаси бог, не носить цветы», - подытожил Стефанчук.

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Автор: Надя Пришляк