В Раде создали межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"

Сопредседателями данного объединения стали народные депутаты из разных фракций и групп.

В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение «За развитие атомной энергетики».

Читайте такжеВ ВР создано три новых депутатских объединенияКак передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Сопредседателями данного объединения являются, в частности, народные депутаты Елена Копанчук (фракция «Слуга народа»), Андрей Герус (фракция «Слуга народа»), Виктор Мялик (группа «За будущее»), Юлия Яцык (фракция «Слуга народа»), Денис Герман (фракция «Слуга народа»).

Ранее УНИАН писал, что до этого в Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение «Буллинг стоп».

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