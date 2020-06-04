В Раде создано межфракционное депутатское объединение "Буллинг стоп"

Сопредседателями объединения стали Андрей Клочко, Юрий Павленко и Александр Скичко.

В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение «Буллинг стоп».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

По его словам, сопредседателями объединения избраны народные депутаты Андрей Клочко, Юрий Павленко и Александр Скичко.

«Поздравим коллег с этим знаменательным событием», - сказал Стефанчук.

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