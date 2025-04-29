По информации журналистов, такое соглашение может быть подписано совсем скоро.

Украина и США сегодня, 29 апреля, обсудят соглашение о полезных ископаемых на уровне правительства и технических команд, поэтому уже вскоре его могут подписать. Об этом сообщает "Суспільне", со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

"Что касается подписания документа, то это может быть уже совсем скоро, но конкретной даты еще нет. Уладить осталось, в частности, технические детали, а в целом соглашение почти готово", - отметил собеседник.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и США согласовали скандальный пункт соглашения об ископаемых. По его словам, такое соглашение не будет включать американскую помощь, предоставленную до подписания документа.

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В то же время в Financial Times рассказали, что будет включать соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых. Как отметили журналисты, соглашение будет содержать все природные ресурсы Украины - нефть, газ и ключевые энергетические активы.

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