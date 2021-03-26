Больше всего граждан, которые не считают РФ агрессором, среди жителей востока, избирателей партий Шария, Мураева и «Оппозиционная платформа - за жизнь».

Российскую Федерацию считает агрессором 71% граждан Украины.

Читайте такжеКравчук назвал условие возобновление подачи воды в КрымОб этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного 23-23 марта социологической группой «Рейтинг».

«71% считают Россию агрессором в отношении Украины, 22% - противоположного мнения. Больше всего последних среди жителей востока, избирателей партий Шария, Мураева и «Оппозиционная платформа - за жизнь», - говорится в результатах.

*** В опросе приняли участие 2500 жителей Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

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Автор: Константин Гончаров