Российскую Федерацию считает агрессором 71% граждан Украины.
Читайте такжеКравчук назвал условие возобновление подачи воды в КрымОб этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного 23-23 марта социологической группой «Рейтинг».
«71% считают Россию агрессором в отношении Украины, 22% - противоположного мнения. Больше всего последних среди жителей востока, избирателей партий Шария, Мураева и «Оппозиционная платформа - за жизнь», - говорится в результатах.
*** В опросе приняли участие 2500 жителей Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.
Вас также могут заинтересовать новости
- Рейтинг доверия к политикам продолжает возглавлять Зеленский – опрос
- Большинство украинцев считают, что новый коронавирус создали искусственно - опрос
- Под Харьковом партия кума Путина восстановила "камень дружбы народов Украины и РФ": со временем его разрушили (фото, видео)
- Арахамия предложил "слугам" называть одну из партий "пророссийскими бл *дями" (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram