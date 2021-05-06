Как показало социологическое исследование Центра Разумкова, у Владимира Зеленского самый высокий уровень поддержки граждан среди политиков.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то во втором туре нынешний президент Владимир Зеленский победил бы и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года.

По данным опроса, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский - 28% (тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). За Порошенко готовы проголосовать 18%, а за Бойко - 14,5%.

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При этом главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы поддержать 10,5% опрошенных, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 6%, экс-премьер-министра Владимира Гройсмана - 3%, главу Радикальной партии Олега Ляшко - 3%.

Еще по 2% опрошенных готовы голосовать за председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, представителя ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.

Мэра Киева Виталия Кличко и представителя партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - по 1%.

Второй тур выборов

Зеленский, в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко, получил бы 60,5% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, а Порошенко - 39,5%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко, за нынешнего президента готовы проголосовать 71% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, а за Бойко - 29%.

Что известно об опросе

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2021 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Надя Пришляк