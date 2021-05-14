Повестка дня заседания пока не обнародуется.

Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет сегодня заседание под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте такжеЗеленский ввел в состав СНБО министра энергетики ГалущенкоОб этом УНИАН сообщил информированный источник.

Ожидается, что заседание состоится во второй половине дня. Повестка дня пока не разглашается.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля президент Владимир Зеленский в Херсоне по результатам совещания относительно ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированной территории Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Что этому предшествовало

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

6 мая президент Владимир Зеленский заявил, что РФ из десятков тысяч военных, которые разместила на границе и временно оккупированных территориях Украины, отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

Кроме того, с 24 апреля Россия закрыла для иностранных военных кораблей и других государственных судов доступ к трем районам Черного моря у берегов оккупированного Крыма. Ограничения будут действовать до 31 октября.

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Автор: Константин Гончаров