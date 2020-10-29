Подоляк отметил, состав КСУ сформировали при президентстве Януковича и Порошенко.

В Офисе президента назвали возможный ответ на скандальное решение Конституционного суда отменить ряд норм, необходимых для борьбы с коррупцией.

Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал в комментарии РБК-Украина.

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На вопрос журналистов, возможна ли замена судей КСУ, Подоляк ответил: "Конечно, это обязательно".

"Поскольку даже если изменить нормативную базу работы суда, он на сегодня частично дискредитирован вот этими решениями. Такие решения в таком темпе и с такой мотивационной базой оставлять точно нельзя", – сказал Подоляк.

Он отметил, что состав КСУ сформировали при президентстве Януковича и Порошенко.

"Безусловно, этот Конституционный суд в этом составе требует максимальной трансформации и реформирования – в персональном составе прежде всего", – считает советник Ермака.

Что известно о скандальном решении КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусмотрена ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за решения КС Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

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Автор: УНИАН