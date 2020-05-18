"Слуга народа" уверенно лидирует в рейтинге партий – опрос
Наибольшую поддержку среди партий ныне "Слуга народа", за нее готовы проголосовать более трети украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты исследования "Год президента Зеленского: оценки граждан", проведенного социологической группой "Рейтинг".
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Так, партию "Слуга народа" готовы поддержать 34% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.
За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали бы 15,1% украинцев, "Европейскую солидарность" – 14,0%, "Батькивщину" – 9,2%, "Силу и честь" - 4,7% и "Радикальную партию" – 4,0%.
Примерно по 3% готовы поддержать партию Шария, "Украинскую стратегию Гройсмана", "Свободу" и "Голос".
Как сообщал УНИАН, согласно результатам опроса, проведенного соцгрупою "Рейтинг", рейтинг доверия среди политиков возглавляет Владимир Зеленский.