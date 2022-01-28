Задержанный нардеп имел во фракции "огромный кредит доверия" как волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, отметил Давид Арахамия.

Для фракции "Слуга народа" новость о задержании на взятке народного депутата Сергея Кузьминых "стала шоком".

Об этом говорится в заявлении главы фракции "СН" Давида Арахамии, которое в Telegram распространила спикер фракции Юлия Палийчук.

"Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, героически защищавший нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых получил от команды огромный кредит доверия", - сказал Арахамия.

По его словам, если депутат совершил преступление, то должен понести ответственность по закону.

"И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, независимо от фамилии и биографии. Прежние заслуги перед страной не являются и не должны быть амнистией ни для кого", - подчеркнул Арахамия.

В то же время глава фракции "СН" считает, что "нынешний инцидент является лишним подтверждением тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкосновенных".

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, правоохранители задержали нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых во время получения взятки в 558 тыс. грн.

По данным следствия, депутат получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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