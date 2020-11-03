Высший антикоррупционный суд закрыл первое дело за недостоверное декларирование

В суде напомнили, что на момент принятия указанного решения КСУ в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Высший антикоррупционный суд закрыл первое дело за недостоверное декларирование. Как сообщает пресс-служба ВАКС, обвиняемым по этому делу был бывший председатель Запорожской областной государственной администрации. "Дело было закрыто ввиду того, что несколькими днями ранее, 27 октября, Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. В суде напомнили, что на момент принятия КСУ указанного решения в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Читайте такжеВ "Слуге народа" рассказали, поддержат ли законопроект Зеленского о КСУ Скандальное решение КСУ: что известно 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антонина Доломанжи

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