Представитель президента в КС подчеркнул, что это решение было принято со многими нарушениями, а сами судьи имели конфликт интересов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Как сообщила пресс-служба президента, об этом он сказал на срочном закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно безотлагательных мер, которые должно принять государство после решения Конституционного суда относительно неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ ОП рассказали, как Зеленский может ответить на скандальное решение КСУ

По его словам, веские основания так считать дает ряд последних событий, связанных с решением Конституционного суда.

В частности, суд выступает «ледоколом» достижений нашего государства на пути к европейской и евроатлантической интеграции, разрушая антикоррупционное законодательство.

Данилов напомнил, что, кроме последнего решения, Конституционный суд в феврале 2019 года отменил закон о незаконном обогащении. Вследствие этого правоохранители закрыли громкие уголовные производства, результативности в отношении которых от власти требует общество.

"Такие действия суда имеют ряд не просто негативных, а катастрофических последствий как во внутри -, так и во внешнеполитическом измерении нашей страны. Кардинальным образом меняется атмосфера отношений Украины с Евросоюзом, с евроатлантическим сообществом», – сказал он.

Данилов также обратил внимание, что скандальное решение суд принял сразу после окончания местных выборов, которые сами по себе в части децентрализации содержат очень сложные вызовы национальной безопасности. По его убеждению, такие шаги и их последовательность свидетельствуют о целеустремленности и продуманности антигосударственных действий.

В свою очередь, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский подчеркнул, что решение КСУ было принято со многими нарушениями, а сами судьи имели конфликт интересов.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

Как известно, в июле 2020 года 49 народных депутатов обратились в Конституционный суд с ходатайством признать закон "О Высшем антикоррупционом суде" от 7 июня 2018 года № 2447-VIII таким, что не соответствует Конституции. Народные депутаты считают закон неконституционным в целом.

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

28 июля КС признал неконституционным указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

29 октября на заседании СНБО Зеленский поручил безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается восстановление добропорядочности судопроизводства в Конституционном суде.

Кроме того, правительство на внеочередном заседании после заседания СНБО приняло распоряжение, которым обязало НАПК восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников, а также обеспечить механизм их специальной проверки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Петриченко