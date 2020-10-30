Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко заявил, что 8 октября из-за давления из Офиса президента подал заявление об отставке.

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко заявил, что 8 октября из-за давления из Офиса президента подал заявление об отставке.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

«После того, как на меня было совершено прямое давление со стороны представителей Офиса президента перед устными слушаниями вечером 7 октября этого года, когда мне позвонили и сказали, что веду себя неправильно и в связи с этим у меня будут проблемы, 8 октября я написал заявление об отставке», - заявил Слиденко.

Он добавил, что в настоящее время это заявление находится в суде. «Его должен рассматривать суд, когда поставят в повестку дня. Я буду убеждать коллег, что это по крайней мере порядочно».

Судья КС заявил, что пока не может называть лиц из Офиса президента, которые оказывали на него давление. «Если будет следствие в Украине, я назову все фамилии и после того, как зафиксируют мои показания я дам пресс-конференцию и скажу, кто это делал, как и в какой форме», - отметил он.

«Мне сказали, что поскольку я веду себя неправильно, у меня будут проблемы и на следующее утро на устных слушаниях у меня эти проблемы появились. Суть этих проблем следующая - 26 декабря прошлого года я выехал за границу, 4 января в субботу я вернулся. Выходные дни были до 7 января. 8 января я вышел на работу. 9 января мне принесли сведения о зарплате я их внес. Формально я нарушил закон, но я не имел возможностей, поскольку я находился за границей 10 дней я не мог представить сведения (о существенных изменениях в имущественном состоянии в е-декларации - УНИАН) вовремя», - рассказал Слиденко.

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Автор: Константин Гончаров