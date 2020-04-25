Опять оконфузился: Тищенко назвал "праздником" Чернобыльскую катастрофу (видео)

Ведущие перебили парламентария, уточнив, что Чернобыльская катастрофа все же не праздник.

Народный депутат партии «Слуга народа» Николай Тищенко снова попал в конфуз, выйдя на видеосвязь в прямой эфир украинского телеканала.

Видео неловкой ситуации в Telegram выложил Антон Поляков.

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«Пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник очень большой, очень важный... это трагедия – Чернобыльская катастрофа. И хочу напомнить всем вам, о том, что... не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться всем людям, которые много-много лет защищали нас от этой катастрофы», – заявил Тищенко.

На что ведущие перебили парламентария, уточнив, что Чернобыльская катастрофа все же не праздник.

«Да, господин Тищенко. Только же не праздник, Чернобыльскую катастрофу мы вспоминаем со слезами на глазах», – заметил ведущий.

Это не первый курьез, в который попадает нардеп. Ранее Тищенко не успел проголосовать за предлагаемые правки к законопроекту о рынке земли, потому что был занят общением со своими зрителями в Instagram.