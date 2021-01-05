Политик утверждает, что история об иконе "была придумана".

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявляет, что вернет икону, ранее подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но не Украине.

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Об этом сообщает боснийское издание Dnevni Avaz со ссылкой на пресс-конференцию Додика.

В частности, Додик утверждает, что история об иконе "была придумана" в Боснии, и он публично вернет эту икону лицам, которые передали ее ему.

По его словам, Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы. "Это семейная икона. Даже сегодня власти в Украине не ищут эту икону. Вы придумали историю, посол Украины сказал, что она основывалась на сообщениях СМИ. По этой причине она основывается на лжи ... Лавров считал, что она должна быть возвращена. У меня не было возможности. Я позвоню людям, которые передали мне икону. Я публично верну ее им, и пусть они объяснят другие вещи", - заявил Додик.

Что этому предшествовало

В декабре 2020 года стало известно, что член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону XVIII века.

В Посольстве Украины в Боснии и Герцеговине требовали объяснений, как икона попала в страну. Впоследствии в МИД РФ заявили, что вернут икону дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

По сообщениям местных СМИ, икона была написана почти 300 лет назад и хранилась в оккупированном Луганске.

В Министерстве культуры и информационной политики намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой установить цепь перемещения иконы из Украины в Боснию и Герцеговину. В ведомстве проанализировали обнародованное в СМИ изображение пометки на иконе и установили, что это "печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее". За период работы с 1926-го по 1930 год эта комиссия обнаружила, составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану. Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью Государства Украина.

Украина привлекла Интерпол для установления обстоятельств перемещения в Боснию подаренной Лаврову украинской иконы.

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Автор: Виталий Саенко