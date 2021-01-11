Кклеба отметил, что жалобы российских оккупантов "абсолютно бесперспективны".

Россия довела Крым "до ручки" и создала проблемы с водоснабжением после аннексии, а теперь пытается обвинить в этом Украину.

Об этом в интервью "Обозревателю"заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он напомнил, что в соответствии с международным правом, всю ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант.

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"Россияне создают информационный шум, пытаясь обвинить всех, но на самом деле винить им можно только себя самих. Это Россия довела Крым до ручки и создала там проблемы с водоснабжением", – сказал Кулеба.

Министр уверен, что Россия не имеет права обвинять Украину в проблемах с водой в Крыму. А их обращения с жалобами в ООН ни к чему не приведут.

"Украина не несет никакой ответственности за проблемы с водоснабжением в АР Крым и городе Севастополь. Попытки России превратить это в украинскую проблему, обвинять нас в "геноциде", обращаться в ООН, являются абсолютно бесперспективными. Обращение России к международным организациям являются такими же успешными, как и обращение к Лиге наций. Как говорил Остап Бендер: "Я буду жаловаться в Лигу наций", – добавил Кулеба.

Жалобы российских оккупантов на нехватку воды в Крыму

Осенью 2020 года в МИД РФ сравнили прекращение поставок воды в оккупированный Крым с «пытками и бесчеловечным обращением».

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что" намеренное ведение Киевом водной блокады Крыма" может быть квалифицировано как "нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств".

Почему в оккупированном Крыму не хватает воды

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Андрей Василюк