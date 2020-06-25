Реакция на Шкарлета: Раде предлагают запретить назначать плагиаторов ректорами и членами Кабмина

В партии «Голос» заявили, что хотят помешать ректору Черниговского технологического университета Сергею Шкарлету, в научных работах которого якобы обнаружен плагиат, занять пост министра образования и науки.

Народный депутат от «Голоса» Инна Совсун предлагает законодательно запретить занимать должности ректоров и членов правительства лицам, в научных работах которых обнаружили плагиат.

Об этом народный депутат из фракции "Голос", бывший первый заместитель министра образования и науки Совсун сообщила в Facebook.

Она отметила, что таким образом хочет помешать ректору Черниговского технологического университета Сергею Шкарлету занять пост министра образования и науки.

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При этом она сообщила, что два дня назад обратилась в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) с просьбой дать оценку относительно возможного плагиата в работах Шкарлета.

«НАОКВО является тем государственным институтом, который имеет право и полномочия работать с вопросами академической добропорядочности, поэтому их заключение является определяющим в этом вопросе», - добавила депутат.

Совсун также сообщила, что сегодня отправила на регистрацию в парламенте проект закона, которым предлагается запретить занимать должности ректоров, членов правительства лицам, в работах которых обнаружили плагиат.

«Многие депутаты выразили желание подписать этот законопроект. И я буду настаивать на вынесении этого проекта в зал парламента», - добавила она.

На сайте партии «Голос» отмечается, что, «несмотря на многочисленные публичные протесты научного и образовательного сообществ, депутатов и активистов, правительство на закрытой части заседания назначило исполняющим обязанности министра образования и науки одиозного ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета».

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления (№ 3675) о назначении ректора Черниговского технологического университета Шкарлета на должность министра образования и науки.

18 июня депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что президент Владимир Зеленский попросил фракцию "СН" поддержать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

19 июня Качура сообщил, что во фракции "Слуга народа" нет голосов за назначение Шкарлета.

Как сообщила депутат от «СН» Ирина Верещук, у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о якобы наличии плагиата в диссертации Шкарлета и его "политической ангажированности" из информацию СМИ о том, что в прошлом он якобы был членом Партии регионов.

Сегодня, 25 июня, Кабинет министров назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки.

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