Над разработкой документа Женское движение работало совместно с народным депутатом – представителем депутатской группы «Партия «За Майбутнє» Дмитрием Лубінцем, специалистами по ГО «Публичный контроль» и адвокатом Екатериной Маличенко.

Сегодня, 18 мая, в ВРУ стартовал сбор подписей за проект закона об усилении ответственности за похищение ребенка одним из родителей.

Об этом на странице в Facebook сообщила лидер Женского движения «За Майбутнє», правозащитница Ирина Суслова.

Над разработкой документа Женское движение работало совместно с народным депутатом – представителем депутатской группы «Партия «За Майбутнє» Дмитрием Лубинцем, специалистами по ГО «Публичный контроль» и адвокатом Екатериной Маличенко. Также привлекали женщин, которые прошли через похищение ребенка отцом.

"Свежий пример - история Натальи из Киева. 9 месяцев она не видела дочь и даже не догадывается, где ребенок сейчас. Ее после развода похитил отец – сейчас скрывается. И несмотря на решение суда от декабря 2020 года о назначении графика встреч с матерью, даже местопребывание отца с дочерью до сих пор не установлено. Не говоря о том, что реальное наказание за такие действия мужчине, согласно действующему законодательству, – не светит. Он же отец, а следовательно – «имеет право». Разработанный нами законопроект именно для таких случаев», – комментирует Ирина Суслова.

Как пояснила правозащитница, проект закона предусматривает:

1. право на равное участие родителей в воспитании общего ребенка пока судом не принято другое решение об установлении графика свиданий.

2. обязанность судов безотлагательно – в течение 2 рабочих дней – рассматривать иски о противоправном перемещении ребенка одним из родителей.

3. четкое наказание за похищение ребенка одним из родителей – вплоть до ограничения свободы на срок до 6 лет или лишением свободы на тот же срок.

Сбор подписей за проект закона в Верховной Раде сегодня начал народный депутат Дмитро Лубинец.

«Призываю других народных депутатов быть ответственными и также приобщаться – подписать проект закона и принять изменения, которые ждут сотни родителей, которые лишены возможности видеть детей, а закон – их не защищает. Считайте, это - экзамен на внимательность и сознание! Оппозиция или коалиция – не важно. Права человека, безопасность ребенка – безусловные приоритеты», – призвала Ирина Суслова.

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Автор: Иван Бойко