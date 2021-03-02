Подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.
Последнее обновление записи обозначено 2 марта 2021 года.
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В списке "лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования" Шарий находится с февраля.
Место исчезновения подозреваемого правоохранители указали Киев. В графе меры пресечения упоминается постановление суда о разрешении на задержание с целью привода.
Ранее стало известно о судебном разрешении задержать Анатолия Шария.
Дело Шария
- 16 февраля стало известно, что СБУ сообщила блогеру Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 «Государственная измена» и ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».
- По мнению следователей, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.
- 25 февраля СБУ объявила Шария в государственный розыск.
- 1 марта Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру информацию о внесении ложных данных при перерегистрации «Партии Шария».
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