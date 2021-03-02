Ранее стало известно о судебном разрешении задержать Анатолия Шария.

Подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.

Последнее обновление записи обозначено 2 марта 2021 года.

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В списке "лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования" Шарий находится с февраля.

Место исчезновения подозреваемого правоохранители указали Киев. В графе меры пресечения упоминается постановление суда о разрешении на задержание с целью привода.

Ранее стало известно о судебном разрешении задержать Анатолия Шария.

Дело Шария

16 февраля стало известно, что СБУ сообщила блогеру Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 «Государственная измена» и ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

По мнению следователей, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

25 февраля СБУ объявила Шария в государственный розыск.

1 марта Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру информацию о внесении ложных данных при перерегистрации «Партии Шария».

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Автор: УНИАН