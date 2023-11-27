Виктор Орбан почувствовал, что время для его игры пришел. Однако он понимает, что это марафон, а не спринт, что все и сразу получить не удастся. Такое понимание нужно и нам.

Угрозы заблокировать начало наших переговоров с ЕС о вступлении и выделении 50 млрд евро на следующие четыре года - серьезные, их не стоит недооценивать. Именно поэтому сегодня Председатель Евросовета Шарль Мишель в Будапеште. Но Виктор Орбан знает, что это не только о следующем декабрьском саммите ЕС. "Все или ничего" - такого в ЕСовской политике не бывает. Это, скорее, присуще нам. Тем более, что вопрос о 50 млрд, теоретически, можно решить и без Орбана, хотя, конечно, нежелательно.

Во-первых, Орбан хорошо чувствует, что подъем правых движений в Европе играет ему на пользу. Более того, он попытается этот процесс возглавить.

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Во-вторых, тянуть время, чтобы ждать республиканцев в Белом доме, с которыми у него сталые связи - тоже часть этой игры.

Одностайность - не самый лучший и точно не самый простой метод принятия решений, но пока Евросоюзу это удавалось

В-третьих, "продать" затягивание Путину тоже можно, и это будет сделано. Более того, это почти наверняка обсуждалось на недавней встрече Орбана с Путиным в Пекине.

В-четвертых, кроме замороженных в Брюсселе денег для Венгрии из-за нарушения там верховенства права, Орбан хочет поторговаться за распределение кандидатур в следующей Еврокомиссии, которая, кстати, будет формироваться во время венгерского председательства в Евросоюзе во второй половине следующего года.

Есть и еще много моментов в Европе, которые показывают, что вроде бы "звезды сошлись" для Орбана. Однако позволить себе вид слабака Евросоюз отнюдь не может. Это (и не только) заставляет меня с оптимизмом смотреть на решения до конца года.

У Орбана есть стратегия, но нам нужна своя, общая с другими странами Евросоюза

Одностайность - не самый лучший и точно не самый простой метод принятия решений, но пока Евросоюзу это удавалось. Следующий год будет годом предсказуемых и непредсказуемых сюрпризов на многочисленных выборах, начать его со слабости - это худшая геополитическая шутка.

Нам тоже придется вести с Орбаном непростой разговор, и должны всегда помнить, что это марафон. А у Орбана есть и, к сожалению, еще будет много возможностей ставить нам палки в колеса на перспективу. Поэтому нужны именно шаги, а не прыжки относительно меньшинств. Бежать спринт, когда все остальные бегут марафон, точно не является нашей лучшей стратегией. У Орбана есть стратегия, но нам нужна своя, общая с другими странами Евросоюза. Наконец, все равно нужно начинать учиться строить коалиции внутри ЕС.

Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины