Министр подчеркнул, что миссия должна полноценно выполнять свой мандат, в том числе осуществлять мониторинг ситуации на границе с Россией и во временно оккупированном Крыму.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид повышение возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как сообщает пресс-служба МИД, об этом шла речь во время их встречи в рамках работы Варшавского форума по безопасности.

Отмечается, что Кулеба выразил благодарность за усилия ОБСЕ в урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта и минимизации негативных последствий российской агрессии для граждан по обе стороны линии разграничения.

Министр назвал решение Российской Федерации о закрытии миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" "сознательным шагом для разрушения Минских договоренностей".

Читайте также"Не вопрос завтрашнего дня": в НАТО высказались о членстве Украины и Грузии в АльянсеОн напомнил, что пункт 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией.

"Министр убежден, что Россия помешала присутствию наблюдателей ОБСЕ на границе для того, чтобы с еще большей дерзостью поставлять на временно оккупированные территории в Луганской и Донецкой областях оружие, боеприпасы и наемников, и в дальнейшем подпитывать вооруженный конфликт", - говорится в сообщении.

Кулеба подчеркнул, что Украина выступает за возобновление мониторинга неконтролируемой части украинско-российской границы. Сообщается, что стороны обсудили повышение возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, чтобы миссия могла полноценного выполнять свой мандат, в том числе осуществлять мониторинг ситуации на границе с Россией и во временно оккупированном Крыму.

Собеседники также уделили особое внимание роли ОБСЕ в воплощении задач "Крымской платформы для деоккупации Крымского полуострова".

Россия отказалась продлить мандат ОБСЕ на Донбассе

В конце сентября истекает действующий мандат миссии наблюдателей ОБСЕ, и РФ заявила, что не присоединится к консенсусу с целью продления мандата миссии на украинско-российской границе в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

В МИД Украины решительно осудили это решение, заявив, что это свидетельствует о планах Кремля и в дальнейшем поставлять оружие на Донбасс.

Европейский Союз также осудил решение России, а США призвали ее продлить мандат миссии ОБСЕ.

Автор: Леся Лещенко