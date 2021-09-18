В Госдепартаменте напомнили России о ее обязательствах в рамках Минских договоренностей.

Соединенные Штаты выразили "глубокое сожаление" из-за решения России заблокировать продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" и призвали РФ изменить позицию.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Неда Прайса, сообщает "Голос Америки".

По его словам, это решение России "повредит прозрачности и уверенности в регионе, который в этом крайне нуждается". Прайс призвал Россию изменить позицию и выполнить свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

"Наблюдательная миссия ОБСЕ на границе играет ценную роль в прозрачности относительно передвижения людей и поставок между Российской Федерацией и регионами восточной Украины, которые контролируют управляемые Россией силы", - отметил представитель Госдепартамента.

Он напомнил, что эта небольшая миссия действует с июля 2014 года и ее работа "основополагающим образом" связана с обязательствами России в рамках Минского протокола от сентября 2014 года, который предусматривает "постоянный мониторинг украинско-российской государственной границы и проверку ОБСЕ".

Читайте такжеЖителям Донбасса выдали паспорта РФ прямо перед голосованием в Госдуму - СМИПрайс подчеркнул, что США призывают Россию разрешить продление мандата миссии ОБСЕ, прекратить длительную агрессию в Украине и способствовать мирному урегулированию конфликта.

Россия отказалась продлить мандат ОБСЕ на Донбассе

В конце сентября истекает действующий мандат миссии наблюдателей ОБСЕ, и Российская Федерация заявила, что не присоединится к консенсусу с целью продления мандата миссии на украинско-российской границе в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

В МИД Украины решительно осудили решение России, заявив, что это свидетельствует о планах Кремля и в дальнейшем поставлять оружие на Донбасс.

Европейский Союз также осудил решение России.

"Это неудачный политический сигнал, который подтверждает недостаток политической воли в России, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта", - говорилось в заявлении делегации ЕС на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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Автор: Тамара Отовская