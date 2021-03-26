Семенченко уже прибыл в киевское управление СБУ для получения подозрения.

Бывший нардеп Семен Семенченко объяснил свое информационное отсутствие во время объявления ему подозрения о создании частной военной компании.

Об этом он написал в Facebook.

Читайте такжеРуководителям "Украинского выбора" Медведчука сообщили о подозрениях в госизмене"Взял несколько выходных, отключил телефоны, отпраздновал с боевыми товарищами день СБУ и утром вышел на работу. С удивлением узнал, что за время моего отсутствия я был объявлен самым страшным террористом", – пишет экс-нардеп.

Семенченко отмечает, что информация о его аресте и предъявлении подозрения "не соответствует действительности", и отвергает все обвинения СБУ.

"С 2014 года я смог защитить на судах более сотни репрессированных добровольцев, значит теперь пришла и моя очередь. Я готов", - заявил он.

Семенченко отметил, что не собирается "заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия".

"Сейчас я еду в СБУ, чтобы получить подозрение и дать объяснения", – уточнил экс-депутат.

ОБНОВЛЕНО:Украинская правда пишет, что Семенченко уже прибыл в киевское управление Службы безопасности Украины для получения подозрения.

Что известно о деле

24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки военных товаров из Российской Федерации.

Также в СБУ утверждают, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена "на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ПГК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксировано "предложение организовать поставки оружия в эти страны".

Организаторами такой деятельности были бывший народный депутат VIII созыва Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ", заявили в СБУ.

В свою очередь Шевченко заявил, что получил повестку на допрос и опроверг все обвинения.

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Автор: Яна Ставская