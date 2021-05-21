Сегодня Верховная Рада Украины заслушает правительство о состоянии выполнения Постановления ВР о мерах противодействия распространению COVID-19 и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз.
Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.
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Также после Часа вопросов к правительству сегодня предполагается рассмотреть значительное количество законопроектов.
В частности, будет рассматриваться проект постановления об обращении ВР к Палате представителей и Сенату Конгресса Соединенных Штатов Америки 117-го созыва относительно активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем совместного введения санкций относительно строительства газопровода "Северный поток-2".
Также в повестке дня законопроект о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины.
Среди прочего, в повестке дня, в том числе и законопроекты о Службе военного капелланства и о запрете продажи лекарств детям.
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