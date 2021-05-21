Также сегодня ВР должна обратиться к Конгрессу США относительно санкций против строительства "Северного потока-2".

Сегодня Верховная Рада Украины заслушает правительство о состоянии выполнения Постановления ВР о мерах противодействия распространению COVID-19 и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Читайте такжеРада назначила Ляшко министром здравоохранения Украины

Также после Часа вопросов к правительству сегодня предполагается рассмотреть значительное количество законопроектов.

В частности, будет рассматриваться проект постановления об обращении ВР к Палате представителей и Сенату Конгресса Соединенных Штатов Америки 117-го созыва относительно активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем совместного введения санкций относительно строительства газопровода "Северный поток-2".

Также в повестке дня законопроект о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Среди прочего, в повестке дня, в том числе и законопроекты о Службе военного капелланства и о запрете продажи лекарств детям.

Заседание Верховной Рады: вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская