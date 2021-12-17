Играл Kyiv Symphony Orchestra под руководством дирижера Ивана Стецкого.

Сегодня работа в парламенте началась с камерного концерта Kyiv Symphony Orchestra под руководством дирижера Ивана Стецкого.

Как передает корреспондент УНИАН, в кулуарах парламента перед заседанием состоялся камерный концерт, на котором были исполнены произведения украинского композитора Максима Березовского, а также "Щедрик" в обработке Маршала Файна (с музыкой Николая Леонтовича).

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Как сообщили УНИАН народные депутаты, этот оркестр был приглашен по инициативе заместителя председателя ВРУ Елены Кондратюк. Он уже не впервые выступает в парламенте.

После выступления оркестра начался Час вопросов к правительству, где выступает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Возле парламента снова проходит акция ФОПов, в которой принимают участие около 300 человек.

Они требуют отсрочки введения РРО.

Напомним, как писал УНИАН, что Верховная Рада решила иначе работать в январе: что изменилось - читайто на УНИАН.

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Автор: Надя Пришляк