В МИД Украины заявляют, что в Иране часто появляются "информационные вбросы", которые впоследствии не подтверждаются.

Украине не известно ни одного конкретного имени десяти иранских чиновников, которым якобы в Иране предъявили обвинения в сбитии самолета "Международных авиалиний Украины".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сказал в эфире телеканала "Украина-24".

"Мы уже неоднократно слышим определенные информационные сливы в СМИ Ирана, которые впоследствии не подтверждаются. Мы неоднократно призывали иранскую сторону к большей прозрачности, как в направлении технического расследования, так и в направлении уголовно-правового преследования лиц, причастных к сбитию украинского самолета", - сказал Енин.

"К большому сожалению, из этих десяти человек, которым якобы предъявлено обвинение, украинская сторона не знает ни одного конкретного имени. Иранская сторона до сих пор не передала нам никаких деталей, соответственно, мы не можем знать, это именно те лица, которые действительно причастны к этой катастрофе, или нет", - добавил замминистра.

Ранее военный прокурор Тегерана сообщил, что в Иране десяти должностным лицам предъявлены обвинения по делу о сбитии самолета МАУ, при этом он не назвал никаких фамилий.

Сбивание украинского самолета в Иране: детали

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту "Тегеран-Киев". Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В июле Иран передал бортовые самописцы из самолета во Францию для проведения исследований.

В середине декабря в Канаде заявили, что расследование Ираном катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" не вызывает доверия.

Руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном относительно катастрофы украинского самолета Евгений Енин заявил, что Украина обратится в Международный суд ООН, если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.

Позже стало известно о появлении секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроет правду о сбитии украинского самолета. По данным канадского телеканала CBC News, правительство Канады и учреждения по вопросам безопасности изучают секретные аудиозаписи, на которых человек, которого источники идентифицировали как главу Министерства иностранных дел Ирана, обсуждает вероятность того, что самолет МАУ сбили преднамеренно.

В конце февраля 2021 года Украина передала иранской стороне замечания и предложения к проекту отчета о причинах сбития самолета и настаивала, чтобы Иран добавил их к финальному документу.

17 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран не учел замечания Украины и с манипуляциями обнародовал окончательный отчет о техническом расследование сбития украинского самолета.

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Автор: Виталий Саенко