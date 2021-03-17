МИД Украины обнародовал текст совместного заявления Международной группы.

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 изучит отчет Ирана о расследовании сбития самолета.

Текст совместного заявления Международной группы обнародовала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Мы министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, приняли к сведению окончательный отчет о расследовании безопасности аспектов, обнародованный Исламской Республикой Иран по сбитию рейса Международных авиалиний Украины 752 (PS752). Страны координационной группы теперь тщательно будут изучать этот отчет и его выводы», - говорится в документе.

В группе отмечают, что солидарны с семьями и близкими жертв, которые продолжают переживать свою тяжелую утрату.

«Как и прежде, координационная группа будет продолжать требовать от Исламской Республики Иран подотчетности и прозрачности за эту трагедию и справедливости для жертв», - отмечается в заявлении.

Отчет Ирана по катастрофе самолета МАУ

17 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Иран не учел замечания Украины и обнародовал с манипуляциями окончательный отчет технического расследования о сбитии украинского самолета.

Ранее Украина направляла иранской стороне более 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Иран приобщил их к финальному документу.

"Но то, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбития нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов Чикагской конвенции и IKAO (Международной организации гражданской авиации)", - подчеркнул министр.

"Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятое. Представленные доказательства выборочными, а выводы ложными", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, представленный Ираном документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели.

Сбитие самолета МАУ: что известно

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.

В середине декабря в Канаде заявили, что расследование Ираном катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" не вызывает доверия.

Заместитель министра иностранных дел Украины, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном относительно катастрофы украинского самолета Евгений Енин заявил, что Украина обратится в Международный суд ООН в деле сбития самолета, если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.

Недавно стало известно о появлении секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроет правду о сбитии украинского самолета. По данным канадского телеканала CBC News, правительство Канады и вопросы безопасности учреждения изучают секретные аудиозаписи, на которых человек, которого источники идентифицировали как главу МИД Ирана, обсуждает вероятность того, что самолет МАУ сбили преднамеренно.

В конце февраля 2021 года Украина передала Ирану замечания к проекту технического отчета о сбитии самолета МАУ.

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Авторы: Виталий Саенко, Инна Андалицкая