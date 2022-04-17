Руководитель ОП хочет видеть введение санкций против российского "Газпромбанка".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что в шестом пакете санкции Европейского Союза планируется нефтяное эмбарго против Российской Федерации.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"В шестом пакете санкций ЕС планируется нефтяное эмбарго", - заявил Ермак и обратил внимание на информацию немецкого издания Zeit, которое ссылается на главу Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн.

"В ЕС рассматривают механизмы включения нефти в следующий санкционный пакет, а также рассматривают ограничения в отношении банковского сектора, особенно "Сбербанка", и российской энергетики", - добавил Ермак.

"Я еще раз напомню, что в случае банковского сектора также действенными будут санкции против "Газпромбанка", который определен уполномоченным для расчетов за российский газ", - заявил руководитель ОП.

Как сообщал УНИАН, шестой пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации планируют представить после католической Пасхи, который отмечается сегодня, 17 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивал, что в шестом пакете должно обязательно быть эмбарго на импорт российской нефти.

Пятый пакет санкций ЕС предусматривает запрет на покупку российского угля с августа 2022 года.

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