Арахамия сожалеет, что конфликт с председателем ВР вышел на всеобщее обозрение.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым будут вестись частные разговоры, а затем фракция будет делать выводы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арахамия сказал на брифинге после заседания фракции "СН".

Арахамия отметил, что ему неприятно, что конфликт с председателем ВР "вышел наружу". "И что это обсуждается как в политикуме, так и среди людей. Это плохо", - добавил он.

"Мы будем, конечно, общаться с господином спикером, будем пробовать это делать приватно, а не в целом. И дальше будем делать выводы, и тогда будем информировать общество", - отметил Арахамия.

Читайте такжеРазумков прокомментировал слухи о взятках нардепам в 50-100 тысяч за их голосованиеОн добавил, что фракция предложит Разумкову три кандидатуры на должность Аппарата ВРУ, среди которых и кандидатура Штучного, который занимал эту должность и из-за конфликта со спикером ушел по собственному желанию.

По словам Арахамии, это покажет, у спикера по этому вопросу "коллегиальное поведение или не коллегиальное".

Как сообщал УНИАН, в эфире программы "Свобода слова" Разумков, его заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на то, что фракция "СН" выступала против.

Разумков сказал, что отправил проект по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека. В свою очередь, Арахамия отметил: "Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека".

Впоследствии Арахамия прокомментировал возможность отставки Разумкова: "Мы имеем такую возможность. Это реально абсолютно как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий даже не обсуждался в нашей фракции".

Автор: Надя Пришляк