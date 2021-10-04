Модели позировали для российской версии глянца в вещах украинских дизайнеров.

Украинские дизайнеры Светлана Бевза и Лилия Литковская приняли участие в фотосессии для спецпроекта российского журнала Elle, который получил название "Дружба народов".

Модели позировали в вещах украинских дизайнеров. Так, новый выпуск журнала рассказывает об украинской моде и культуре. Также в подготовке номера приняли участие и другие представители Украины: фотограф Назар Черный, модель Светлана Потомская, мейк-ап стилист Александра Ветрова, декоратор Лиза Гамшеева и другие.

При этом такой эксперимент вызвал негативную реакцию у пользователей сети.

Читайте такжеЛеся Никитюк похвасталась фигурой в спортзале (фото)"От такой токсичной дружбы нужно убегать", "Лицемерные оккупанты, мы никогда не простим вам тысячи убитых и замученных украинцев", "Какая прекрасная дружба. Подумаешь, оккупировали Крым и Донбасс, это же нормально для "братских" народов", "Очень по-дружески убивать 7-й год наших людей и забирать наши территории. Вы нам не друзья, а страна убийц", "Бред и позор", "Россия - оккупант, никакой дружбы быть не может", "А может вы в жопу пойдете? А для начала вернете нам Крым и свалите из Донбасса?", - пишут пользователи сети.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич