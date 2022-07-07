Из-за недопустимой сложившейся ситуации МИД Украины вызвал посла Турции.

В среду поздно вечером, 6 июля, грузовое судно под российским флагом "Жибек Жоли" с краденым в Украине зерном, вышло из турецкого Северо-Западного порта Карасу.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

"Министерство иностранных дел и международные партнеры Украины осуждают преступные действия РФ по похищению и вывозу с украинской территории зерновых в иностранные страны. Особенно вопиющим случаем стало российское судно "Жибек Жоли", которое пыталось перевезти украденное зерно из оккупированного Бердянска в турецкий порт Карасу", - говорится в сообщении.

Благодаря оперативному вмешательству Украины это судно не смогло разгрузить краденое и было задержано. Турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза.

"В то же время, игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено. Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование сложившейся ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобными случаев в будущем", - добавили в ведомстве.

В связи со сложившейся недопустимой ситуацией в МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве.

Напомним, 1 июля посол Украины в Турции Василий Бондарь сообщил о заход судна "Жибек Жоли" в турецкий порт Карас. Ранее журналист Андрей Клименко сообщал, что из оккупированного Бердянска до 7 тыс. тонн зерна перевозит судно, принадлежащее казахском судовладельцу.

4 июля стало известно, что Турция задержала загружено зерном судно и расследует заявление Украины о том, что груз был похищен из оккупированного города Бердянск.

Как известно, российские оккупанты систематически вывозят краденое украинское зерно в турецкие порты.

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