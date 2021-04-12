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Самая большая политическая группа в Европейском парламенте "Европейская народная партия" предупреждает президента Российской Федерации Владимира Путина о последствиях в случае применения силы против Украины.
Об этом сообщает "ЕНП" в Twitter.
"Мы должны сказать громко и четко: руки прочь от Украины, господин Путин. Любое применение силы будет иметь последствия. Страны-члены должны быть готовы ввести новый набор санкций, чтобы остановить Москву", - говорится в сообщении.
Война России против Украины: новая эскалация
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.
- Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.
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