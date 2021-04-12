В частности, в "Европейской народной партии" ожидают от стран-членов ЕС готовность вводить новые санкции.

Самая большая политическая группа в Европейском парламенте "Европейская народная партия" предупреждает президента Российской Федерации Владимира Путина о последствиях в случае применения силы против Украины.

Об этом сообщает "ЕНП" в Twitter.

"Мы должны сказать громко и четко: руки прочь от Украины, господин Путин. Любое применение силы будет иметь последствия. Страны-члены должны быть готовы ввести новый набор санкций, чтобы остановить Москву", - говорится в сообщении.

Война России против Украины: новая эскалация

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

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Автор: Виталий Саенко