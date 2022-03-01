Российские оккупанты обстреляли жилые районы Мариуполя. Повреждены несколько домов по бульвару Шевченко. Также повреждена школа № 16.
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.
Также повреждены жилые дома в Левобережном районе и территория КП "Коммунальщик". Количество пострадавших уточняется.
"Оккупанты из России ведут настоящий геноцид украинского народа. Их действия ничем не отличаются от тактики фашистско-нацистских войск, которые с 41 по 43 года оккупировали и брали в блокаду целые города. Они не отличаются от нацистов, которые безжалостно убивали женщин и детей. Почти 80 лет назад Украина отразила нападение фашистов. Отразим и сейчас. Выгоним с нашей земли оккупантов, которые убивают мирное население наших городов. Это бесчеловечный, жестокий и невероятно подлый поступок. Мы никогда не забудем и никогда не простим", — подчеркнул городской голова Вадим Бойченко.
Россияне перебили важную инфраструктуру, город остался без тепла и электричества.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.