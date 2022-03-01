В Мариуполе повреждены жилые дома в Левобережном районе и территория КП "Коммунальщик".

Российские оккупанты обстреляли жилые районы Мариуполя. Повреждены несколько домов по бульвару Шевченко. Также повреждена школа № 16.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Также повреждены жилые дома в Левобережном районе и территория КП "Коммунальщик". Количество пострадавших уточняется.

"Оккупанты из России ведут настоящий геноцид украинского народа. Их действия ничем не отличаются от тактики фашистско-нацистских войск, которые с 41 по 43 года оккупировали и брали в блокаду целые города. Они не отличаются от нацистов, которые безжалостно убивали женщин и детей. Почти 80 лет назад Украина отразила нападение фашистов. Отразим и сейчас. Выгоним с нашей земли оккупантов, которые убивают мирное население наших городов. Это бесчеловечный, жестокий и невероятно подлый поступок. Мы никогда не забудем и никогда не простим", — подчеркнул городской голова Вадим Бойченко.

Россияне перебили важную инфраструктуру, город остался без тепла и электричества.

Война против Украины: