Шарль Мишель призвал немедленно рассмотреть заявку на вступление Украины в ЕС / REUTERS
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что заявка Украины на вступление – это "легитимная заявка, мы должны рассмотреть ее серьезно в эти тяжелые времена".
Соответствующее заявление Мишель сделал 1 марта во время заседания Европарламента.
Мишель после выступления президента Владимира Зеленского подчеркнул, что Украина ждет решений.
"Несколько минут назад президент Зеленский открыл сердце и напомнил о заявке на официальное членство в ЕС. Я думаю, нам надо действовать... Это трудное решение, но мы должны... выработать решение, чтобы совет мог рассмотреть этот вопрос", - заявил Мишель.