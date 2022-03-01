Шарль Мишель подчеркнул, что Украине необходима поддержка в трудное время.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что заявка Украины на вступление – это "легитимная заявка, мы должны рассмотреть ее серьезно в эти тяжелые времена".

Соответствующее заявление Мишель сделал 1 марта во время заседания Европарламента.

Мишель после выступления президента Владимира Зеленского подчеркнул, что Украина ждет решений.

"Несколько минут назад президент Зеленский открыл сердце и напомнил о заявке на официальное членство в ЕС. Я думаю, нам надо действовать... Это трудное решение, но мы должны... выработать решение, чтобы совет мог рассмотреть этот вопрос", - заявил Мишель.