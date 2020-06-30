"Риск постоянный": политолог указал на угрозу военного нападения РФ на Украину

Нехватка воды в Крыму может стать поводом для военной операции на Херсонщине, считает Фесенко.

Россия по-прежнему может в любой момент совершить военное нападение на Украину.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в эфире канала "Украина 24".

"Риск нападения России после 2014 года следует рассматривать как постоянный. Это может произойти в любой момент. Это постоянная угроза. Но в данном случае есть определенные основания для таких заявлений (замглавы МИД Василия Боднара, - УНИАН.). Как говорят военные, Россия - это главный потенциальный противник, не только потенциальный, а реальный, просто в рамках гибридной войны", - отметил эксперт.

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По его словам, в последнее время различные источники, в том числе и российские, говорят о том, что может быть риск военной операции под тем или иным предлогом, чтобы создать конфликтную ситуацию и таким образом повлиять на внутриполитическую ситуацию в Украине.

"А по Крыму и по суше на севере Азовского моря есть еще проблема, связанная с тем, что в Крыму сейчас обострилась ситуация с водой и что это может быть использовано как повод для военной атаки, военной операции в Херсонской области, чтобы возобновить поставки воды из Днепра в Крым", - заявил Фесенко.

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