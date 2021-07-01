Игорь Романенко

Владимир Путин официально разрешил российским военным «блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения» Керченского пролива. В указе президента РФ сказано, что Росгвардия может проводить оцепление при попытке «незаконного пересечения и проникновения» в акваторию и при попытке покинуть ее.

По сути, такое поведение россиян имеет место давно. Но сейчас Путин дал юридическую зацепку для дальнейших международных судов, что он нарушил. То есть, мы и раньше фиксировали нарушения Россией международного права, в украинских водах в том числе. Но теперь есть еще документ Кремля, что россияне нарушают.

Сейчас Путин дал юридическую зацепку для дальнейших международных судов

В целом, этот путинский указ – реакция на то, что происходит в Черном море, масштабные учения Си Бриз. Путин привык, что его «глобальные планы» по восстановлению путинского советского союза и распределению мира между сильными ядерными державами, воплощаются по его сценарию. Он наращивает силы – мир идет на попятную. Но здесь ему сказали, что так продолжаться не будет.

В последнее время, особенно что касается морской темы, страны НАТО, союзники Украины, проявляют свою силу. Объективно, Черноморский флот слабее, чем совокупность НАТОвских сил. В Черном море есть сильный турецкий флот, плюс румыны, болгары, мы... И речь не только о флоте - плюс еще какая-то авиация, ракетные комплексы. Если не брать российское ядерное оружие, которым РФ постоянно пытается угрожать, сил у Путина в черноморском регионе не хватает. Так, ФСБшные корабли пытались остановить британский эсминец Defender, но они даже по скорости его не догоняют. Не говоря уже о вооружении.

Да, у россиян в Крыму есть еще авиация, которую они тоже постоянно демонстрируют, в том числе в ситуации с британцами. Но если брать по совокупности НАТОвские силы, если говорить о ракетном оружии «корабль-корабль», «корабль-берег», «томагавках», то они – сильнее вооруженных сил РФ.

Справедливости ради отмечу, что обычных вооружений и войск в Европе у РФ больше, чем у НАТОвцев. И, чтобы их уравнять, чтобы иметь больший потенциал обычных вооружений, условному западу следует заниматься темой переброски вооружений из США на наш континент. Этому, кстати, были посвящены последние учения, которые проводились в Европе. Они были направлены на два обстоятельства.

Путинский указ – реакция на то, что происходит в Черном море, масштабные учения Си Бриз

Первой задачей этих учений было – поддержать одну из стран по пятой статье устава Альянса, на которую напала страна-агрессор. Отрабатывались такие задачи. Украина, к слову, принимала участие в этих учениях. Можно сказать, что так нам демонстрировали, что, если что, будем вам вот так помогать.

Второй задачей учений отрабатывалась переброска войск и вооружений с континента Америка и продвижение их по Европе. Потому что одно дело – россиянам пропустить свои войска ж/д вагонами и воздушным транспортом по России, даже с Дальнего востока на Запад. И совсем другое - пропустить вооруженные силы НАТО через множество государств, границ и все прочее. Это будет медленнее. Поэтому во время учений в Европе отрабатывались эти вопросы.

Кстати, в РФ понимают, чем это оборачивается уже сейчас… К тому же, перед встречей президентов США и РФ, Джо Байден не завел в Черное море два корабля. А сейчас идет демонстрация, что вместо двух может быть 32 международных судна. На всех россиянам сил не хватит. Путина это злит и нервирует. Думаю, что это забирает его здоровье… И поэтому Кремлю и России надо обязательно проявлять и показывать силу. Иначе они наглеют и делают следующие шаги.

Возвращаясь к указу Путина о блокировании Керченского пролива, по сути, ничего глобально в регионе не изменится. Поскольку это не означает, что россияне все сразу закроют. Они треплют нервы и без этого – останавливают, «осуществляют контроль»… Но у нас теперь будет дополнительный официальный аргумент в международных судах. Платить по счетам придется. А будет ли это делать Путин или кто-то после него – это дело времени.

Игорь Романенко, военный эксперт, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины

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