Резолюция Генассамблеи ООН предлагает осудить так называемые референдумы и попытку аннексии территорий Украины.

На следующей неделе Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит, следует ли осудить псевдореферендумы на оккупированных территориях и попытку аннексии 4 областей Украины. Россия лоббирует тайное голосование по этому вопросу.

Об этом сообщает Reuters.

Разработанная Западом резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, которую рассмотрят на следующей неделе, предлагает осудить так называемые референдумы как незаконные, а последующие действия РФ, связанные с "присоединением" 4 областей Украины, как попытку незаконной аннексии.

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Россия называет эту резолюцию "политизированным и провокационным событием, направленным на углубление раскола в Генеральной Ассамблее и дальнейшее разделение ее членов".

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в письме представителям ООН утверждал, что тайное голосование необходимо, потому что странам якобы сложно выражать свою позицию по этому вопросу публично из-за давления Запада.

Тем не менее, ГА, вероятно, должна будет провести открытое голосование по вопросу о том, следует ли проводить тайное голосование.

На прошлой неделе Россия наложила вето на аналогичную резолюцию в Совете Безопасности, состоящем из 15 членов.

Аналогичная ситуация была в 2014 году, когда после аннексии Россией украинского Крыма в Совбезе РФ наложила вето на проект резолюции, осуждающий "референдум", а затем Генеральная Ассамблея приняла резолюцию о признании референдума недействительным 100 голосами.

Попытка аннексии 4 областей Украины: что стоит знать

23-27 сентября РФ провела на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей так называемые референдумы о присоединении этих территорий к РФ. Они проходили в атмосфере запугивания населения и принуждения, а их результаты были сфальсифицированы.

Далее российский диктатор Владимир Путин объявил о присоединении этих областей к РФ и создании новых субъектов Федерации. Президент РФ подписал соответствующие договора с главарями "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечников, гауляйтерами Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

2 октября стало известно, что Конституционный суд РФ поддержал присвоение оккупированных территорий Украины - "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей. Уже назначены "выборы" в "парламенты" на 2023 год.

При этом в Кремле не могут определиться с "границами" временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей. По словам советник главы Офиса президента Михаила Подоляка – причина в успешном контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

На момент проведения "референдумов" Россия не контролировала полностью ни одну из четырех областей. А с момента объявления об аннексии ВСУ уже освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях.

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