В Госдуму РФ хотят завести людей, причастных к террористической деятельно "Л/ДНР".

Россия собирается незаконно открыть на временно оккупированных территориях Донбасса избирательные участки для голосования на выборах в Государственную думу РФ, которые состоятся в сентябре 2021 года.

Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» со ссылкой на источники.

Таким образом к голосованию хотят привлечь жителей неподконтрольных территорий Донбасса с российскими паспортами.

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Кроме того, планируется завести в Госдуму людей, причастных к террористической деятельности «Л/ДНР», в частности, Александра Бородая, Захара Прилепина и Александра Казакова. А уже летом 2021 года на оккупированном Донбассе могут начать агитацию российских партий.

По данным правозащитников, вопросы организации российских выборов на Донбассе 10 мая обсуждал так называемый «союз добровольцев донбасса» и партия «Единая Россия» в Ростове, подписав меморандум о сотрудничестве.

Российское гражданство для жителей оккупированной части Донбасса

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В Кремле заявляют, что выдают российские паспорта жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, потому что там «живут этнические русские», и Россия продолжит их защищать.

Российское гражданство получили почти 530 тыс. жителей оккупированной части Донбасса.

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Автор: Денис Прядко