Решение о присоединении Украины к НАТО будет приниматься только при участии Украины и 30 стран-членов, без участия третьих лиц.

Россия не имеет права вето на возможное решение о присоединение Украины к Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал после саммита Альянса в Брюсселе.

"Чрезвычайно важно подчеркнуть, что каждое государство имеет право самому выбирать свой путь, и это также касается структур безопасности, частью которых оно хочет быть, в том числе и НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

"Именно от Украины и 30 стран-членов зависит решение, когда Украина станет членом НАТО", - сказал Столтенберг.

Читайте такжеУкраина станет членом НАТО с помощью ПДЧ-коммюнике лидеров АльянсаОн подчеркнул, что РФ не будет иметь возможности ветировать возможное вступление Украины в Альянс.

Курс Украины в НАТО: детали

Сегодня, 14 июня, по итогам саммита НАТО в коммюнике глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО было заявлено, что Украина станет членом НАТО с помощью Плана действий для членства (ПДЧ).

Они также высказались в поддержку права Украины решать собственное будущее и формировать внешнеполитический курс без внешнего вмешательства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко