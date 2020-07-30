Россия хочет выйти из переговоров по Донбассу на уровне советников: в Офисе президента отреагировали
Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил журналистам подлинность письма заместителя АП России Дмитрия Козака, в котором Кремль намекнул о своем намерении выйти из переговоров относительно Донбасса на уровне советников.
Ответ Ермака опубликовало издание Новое время.
«Очевидно, что ни у кого уже нет никакого сомнения в том, что переговорный процесс по вопросу Донбасса непростой. Он сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировали. Мы заняли проактивную и более жесткую позицию», – говорится в письме.
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Ермак заметил, что у процесса есть свои особенности.
«И письмо господина Козака, на мой взгляд, — это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу», – ответил он.
Ермак уверен, что говорить о прекращении переговоров «нет никакого смысла», ибо уже «четвертый день тишины на Донбассе, и это - прямой результат работы именно ТКГ в Минске и нормандского формата».
«Мы находимся в диалоге и стремимся к результату. Градус переговоров может повышаться или понижаться, это нормально, это дипломатия. И это – переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям», – подытожил Ермак.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что куратор по Донбассу в России Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангеле Меркель с копиями для представителей Франции и Украины.
В послании к Ермаку российский политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников «бессмысленными» и предложил отказаться от них.
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