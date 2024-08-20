По словам спикера, большое количество правозащитников и организаций поддерживают ратификацию Римского устава.

Ратификация Римского устава даст Украине возможность занимать проактивную позицию при сотрудничестве с Международным уголовным судом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос о готовности фракций поддержать ратификацию Римского устава, и когда. Он напомнил, что Украина 20 января 2000 года подписала Римский устав, и с тех пор происходит дискуссия о его ратификации.

"В 2014, 2016, 2017, 2018 годах были осуществлены соответствующие законодательные шаги, оно попало в тело Конституции. Кроме этого, в 2022 году, принимая изменения в Уголовный процессуальный и Уголовный кодекс фактически ратифицировали Римский устав в части обязательств, которые на себя берет Украина. И никто не говорит о тех правах, которые мы должны взять по Римскому уставу", – сказал Стефанчук. Видео дня

Он напомнил, что сегодня утром состоялось заседание Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

"И сейчас мы будем проводить дискуссию, когда будет появляться ратификация эта в зале. И я очень надеюсь, что наши коллеги также не будут исходить из популистских вещей, а исходить из того, что Римский устав присоединит Украину к 124 странам, которые его ратифицировали", – отметил председатель ВР.

Говоря об армянских коллегах, которые недавно ратифицировали Римский устав, спикер выразил мнение, что "их аргумент очень весомый для того, чтобы я повторил его здесь".

"Они сказали, что "ратифицировать Римский устав нужно хотя бы для того, чтобы никогда больше нога Путина и других военных преступников не была в нашей стране, в Армении"", – рассказал Стефанчук.

Он выразил мнение, что это очень хороший аргумент и для Украины.

"Потому что Украина ратифицирует его с семилетней отсрочкой в отношении украинцев. Но дает возможность Украине занимать проактивную позицию при нашем сотрудничестве с Международным уголовным судом", – отметил председатель ВР.

Кроме того, он отметил, что большое количество правозащитников и организаций поддерживают ратификацию Римского устава.

"Поэтому я буду готов сказать после того, как это решение внесет в повестку дня Согласительный совет", – отметил спикер.

Ратификация Римского устава в Украине

Несколько дней назад президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского устава Международного уголовного суда и поправок к нему.

Председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Украина планирует в ближайшее время ратифицировать Римский устав, на базе которого работает Международный уголовный суд в Гааге.

Он отметил, что существует "миф о том, что это может негативным образом повлиять на наших военных". В то же время, по словам Мережко, "есть определенные предохранители", которые позволяют защитить украинских военнослужащих.

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