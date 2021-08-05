Украинцам нужно отказаться от языка страны-агрессора, считает Ницой.

Скандальная детская писательница Лариса Ницой высказалась о языковом вопросе в Украине. Также она призвала называть русский язык "московским", а саму РФ - Московией.

Об этом Ницой заявила в эфире программы "Реальная политика. Итоги" на канале "Украина 24".

Так, Лариса Ницой рассказала историю о диалоге с русскоязычной продавщицей. Во время беседы с писательницей женщина, которая продавала сладости, выразила свою поддержку и заявила, что всем украинцам нужен "волшебный пендаль". Этот "пинок" поможет гражданам страны отказаться от русского языка и полностью перейти на украинский.

После этого, продолжая историю, Ницой предложила переименовать русский язык и заявила, что РФ "стырила" у Украины историческое название.

"Я называю этот язык московским и это правильное его название. Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием. Потому что русский язык - наше название, у нас стырен" - заявила писательница.

Читайте такжеУмер бывший премьер-министр УкраиныТак, для русскоязычных украинцев "волшебным пендалем" стал закон о языке. Теперь все должны переходить на украинский язык не только в сферах обслуживания, но и в частных разговорах, считает Ницой.

По словам писательницы, "русификация" украинских детей идет бешеными темпами из-за очень агрессивной культурной политики и агрессии с РФ. Ницой настаивает на том, что русский язык украинцам не нужен, но его очень много внутри страны.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Ницой раскритиковала группу Green Grey из-за русского языка. Писательница считает, что исполнители должны показать свой патриотизм песнями на украинском, а не жалобами на "притеснения".

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Автор: Полина Кузенко